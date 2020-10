Top- Auftakt für das Herbstmärktle

Aalen

Der Spritzenhausplatz zeigt sich von seiner herbstlichen Seite und er ist gut besucht am Freitag. Ein Grund dafür ist der lange Einkaufstag. Bis 21 Uhr waren die Geschäfte offen. Schön waren die illuminierten Plätze von „Aalen City blüht“.

Saturn-Geschäftsführer Florian Friedel findet die Idee dahinter toll. So könnten die Innenstadthändler wieder in ihrer Gesamtheit in Erscheinung treten. „Es gibt aber noch Kunden, die in dieser Situation Angst haben, in die Stadt zu gehen“, sagt Friedel. Dennoch wolle der Handel mit solchen Aktionen zeigen, „dass wir noch da sind“.

Auch Tobias Funk im Modehaus