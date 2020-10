Lauchheim holt ersten Dreier nach einem Jahr

Kreisliga Schrezheim kämpft in der A II den TV Bopfingen nieder. Ellwangen muss gegen Hüttlingen passen.

Nach zwei Siegen in Folge musste sich der FC Ellwangen in den Freitagsspielen der Kreisliga A II dem TSV Hüttlingen mit 1:2 geschlagen geben. In der Kreisliga B IV gewann Lauchheim mit dem ersten Dreier seit einem Jahr das Kellerduell gegen Trochtelfingen/Kirchheim II.

Kreisliga A II

FC Ellwangen - TSV Hüttlingen 1:2 (1:1)

Anfangs war die gute Partie ausgeglichen, der FC ging in Führung. Dann wurde Hüttlingen stärker und konnte ausgleichen. In der schwächeren zweiten Hälfte konnten die Gäste glücklich gewinnen.

Tore: 1:0 Erol (22.), 1:1 F. Winter (38.), 1:2 Melzer (58.).

SG Schrezheim - TV Bopfingen 3:2 (1:2)

In einer kämpferisch