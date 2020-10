Erste Bopfinger Besenwirtschaft

Heimattage Die Württembergische Weinprinzessin Henrike Heinicke brachte den Gästen in der Schranne eine Reihe guter Tropfen nahe. Wie die Weinprobe vor sich ging.

Bopfingen

Eine Besenwirtschaft in Bopfingen gab es noch nie. Doch bei den Bopfinger Heimattage gab es am Wochenende in der Schranne eben dies.

Die Württembergische Weinprinzessin Henrike Heinicke, selbst aus einem Teilort Bopfingens, stellte acht Weine vor. Allesamt aus Württembergischen Weingütern. „Wir wollen zeigen, was wir weinmäßig in Württemberg draufhaben“, sagte sie.

Den Gästen gab sie das nötige Grundwissen auf den Weg, bevor es zur Weinprobe ging. Sie erklärte den Weg des Weines von der Herstellung, bis er den Gaumen des Trinkers schmeichelt.

„Gute Weine erkennt man nicht am Preis“, erklärte Heinicke.