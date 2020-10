Hoffmanns Doppelpack zum 3:1-Sieg

Fußball, Regionalliga Der VfR Aalen bleibt gegen Schott Mainz auch im dritten Spiel in Folge ohne Niederlage und gewinnt an Zuversicht. Kai Merk trifft eimal, Kevin Hoffmann zweimal.

Drei Spiele in Folge ungeschlagen. Der VfR Aalen ist wieder in der Spur. Dies hat die Elf von Cheftrainer Roland Seitz am Samstag im Heimspiel vor 645 Zuschauern mit einem verdienten 3:1-Erfolg gegen Aufsteiger Schott Mainz untermauert. Zweifacher Torschütze war Kevin Hoffmann, der nach dem Ausgleichstreffer der Gäste seine Mannschaft postwendend wieder auf die Siegesstraße geführt hat.

Wie wichtig die Rückkehr des 25-jährigen Mittelfeldstrategen aus Regensburg in die Rohrwangelf ist, das hat Hoffmann bereits nach sieben Minuten angedeutet. Sein Schuss aus gut 22 Metern war zwar etwas zu hoch angesetzt. Aber es war ein erstes Warnsignal