Neuer Impuls für die Ökumene

Aalen

Der 5. ökumenische Kirchentag in Aalen ist am Sonntag mit einem Festgottesdienst in der Salvatorkirche und corona-bedingt „nur“ 140 Gästen zu Ende gegangen. Die Feier steht – wie der Kirchentag selbst – unter dem Motto „Du hast mein Wort“. Das Leitmotiv greifen Baptisten-Pastor Matthias Harsányi in der Lesung sowie Dekan Ralf Drescher und Pfarrer Wolfgang Sedlmeier in der Predigt auf.

Pfarrer Bernhard Richter und der katholische Pastoralassistent Hans-Christian Richter ordnen den Aalener Kirchentag ein und resümieren: „Kein Virus dieser Welt kann die Ökumene aufhalten“, sagt Hans-Christian