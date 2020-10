Aus Zitterpartie wird ein Riesenerfolg

Heubach

Die Stadt unterm Rosenstein trat am Wochenende bei den Regionaltagen den Beweis an, dass auch zu Corona-Zeiten eine Großveranstaltung möglich ist. Unter Einhaltung eines Hygienekonzepts genossen viele Besucher die Gastfreundschaft. Sowohl in den offenen Geschäften am Sonntag als auch auf dem Regionalmarkt am Schlossplatz und beim Kunsthandwerkermarkt in und um die Silberwarenfabrik.

„Wir sind einfach nur happy“, zeigte sich die Vorsitzende der Kulturmixtur, Magdalena Höhne, sehr zufrieden. Sie lobte gleich mehrfach die Anstrengungen der Stadtverwaltung, damit der Markt tatsächlich stattfinden konnte. Denn für die rund