2:0 gegen den SV Ebersbach: Dritter Heimsieg in Serie

Nach turbulenten Wochen, inklusive dem 0:6-Debakel in Plattenhardt, zeigte der SVN zuhause eine gute Reaktion und lässt durch eine gute Leistung wieder etwas Ruhe einkehren. Die Elf von Trainer Manfred Raab setzte sich mit 2:0 gegen den SV Ebersbach durch.

Bei den Neresheimern rückten Nenad Dedic und Dominik Pfeifer in die Startelf. Sie ersetzten Simon Fischer (Grippe) und Mike Marianek (Urlaub). Zudem standen Yannick Knaus und Thorben Joos nach überstandenen Verletzungspausen wieder im Kader.

In der Anfangsphase gaben die Gäste Gas – drei Eckbälle in den ersten fünf Minuten. Doch danach kam der Gastgeber immer besser in die Partie