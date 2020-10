Corona: Haller Landrat Bauer in Sorge

Schwäbisch Hall. „Die in den vergangenen Tagen rasant steigenden Infektionszahlen bereiten mir Sorge“, erklärt Landrat Gerhard Bauer. Diese seien häufig auf Feiern und auf Zusammenkünfte in Gasthäusern und im privaten Umfeld zurückzuführen. „Ich rechne damit, dass im Laufe der nächsten Tage die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner im Landkreis überschritten wird. Dies wird zur Folge haben, dass private Feiern auf 25 Personen in öffentlichen Räumen beziehungsweise zehn Personen in privaten Räumen begrenzt werden müssen“, so der Landrat.