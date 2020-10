Wie wir fit durch den Herbst kommen

Krisenfest Eine gesunde Ernährung mit Wintergemüse und Vitaminen, Bewegung an der frischen Luft und die Grippeschutzimpfung können uns in der kalten Jahreszeit helfen.

Schwäbisch Gmünd

An apple a day keeps the doctor away“: Dieses englische Sprichwort bedeutet auf Deutsch so viel wie: „Ein Apfel pro Tag hält den Doktor fern.“ Ob’s stimmt und wie wir fit durch Herbst und Winter – besonders in Coronazeiten – kommen.

Ernährung

Äpfel enthalten zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Vor allem im rohen Zustand. Das weiß auch Doris Kurz. Sie ist Kreisvorsitzende der Gmünder Landfrauen, Vorsitzende der Spraitbacher Landfrauen und setzt auf Jakob-Fischer-Äpfel aus dem eigenen Garten. „Für unsere Familie ist eine ausgewogene Ernährung wichtig“,