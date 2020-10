Diese Straßen werden 2021 saniert

Tiefbau Mehrere Projekte für rund 785 000 Euro werden diesen Herbst gemeinsam ausgeschrieben. Was im Paket enthalten ist und was sich der zuständige Ausschuss zusätzlich wünscht.

Aalen

Mehrere kleinere Straßensanierungen hat die Bauverwaltung zusammengefasst und will sie im Herbst gemeinsam ausschreiben. Die Vergabe ist für die Sitzungsrunde im Dezember geplant. Realisiert werden sollen die Projekte zwischen April 2021 und April 2022. Der Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik hat einstimmig dem Gemeinderat empfohlen, dem so zuzustimmen. Baubürgermeister Wolfgang Steidle erinnerte zudem an die ebenfalls einstimmigen Beschlüsse aus den Vorberatungen in den Ortschaftsräten.

Rund 785 000 Euro sollen für alle Projekte zusammengerechnet in den Haushaltsplan eingestellt werden.