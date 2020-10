Aus dem „Sancho“ wird ab November das „Sangam“

Gastronomie Der neue Betreiber im Alten Postamt bereitet sich auf die Eröffnung vor – was aus dem „Sancho“ und dem Limes-Restaurant geworden ist.

Aalen

Aalen wird um einen kulinarischen Höhepunkt reicher: Der Starttermin für den Nachfolger des Steakhouse „Sancho“ am Bahnhof im Alten Postamt steht fest. Das indische Restaurant „Sangam“ will im November seine Türen für Gäste öffnen. „Wir planen die Eröffnung für Mitte November“, sagt Simran Momy, einer der Geschäftspartner auf SchwäPo-Anfrage. Möglicherweise am 15. November, sagt er.

Eigentlich war bereits nach den Sommerferien die Eröffnung angepeilt. „Es hat etwas länger gedauert“, sagt Momy. Die Corona-Pandemie sowie die hohe Auslastung der Handwerker hätten die Arbeiten im