Jetzt ist der Kubus voll belegt – was „Zeitraum“ damit zu tun hat

Innenstadt Was sich drei Jahre nach der Eröffnung im Aalener Einkaufszentrum am Marktplatz tut – das sind die „Neuen“.

Aalen

Ab kommenden Freitag ist der Aalener Kubus voll belegt. Heißt: Erstmals in der dreijährigen Geschichte des Einkaufszentrums am Marktplatz sind dann alle Verkaufsflächen ausgefüllt. Jüngster Mieter ist der Soßenmacher „Gepp’s“, der am Freitag im Erdgeschoss eine Filiale neben dem „Zeitraum“-Popup-Shop eröffnen wird. Neu eröffnet hat auch die Espresso Bar Etna im Erdgeschoss. Dahinter steht Giuseppe Marino, vielen Aalenern bekannt als Inhaber der Firma Aalen City Security (ACS).

Apropos „Zeitraum“: Um Platz zu schaffen für den neuen Mieter hat sich der erfolgreiche Popup-Laden im Erdgeschoss