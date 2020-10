Bei Toni Vastic drängt die Zeit

Tribüne statt Startelf: Nicht nur der Langzeitverletzte Marcel Appiah saß beim Heimspiel gegen den TSV Schott Mainz (3:1) unter den gut 600 Zuschauern in der Ostalb-Arena. Neben ihm nahm Toni Vastic Platz, der überraschend nicht im Kader stand. Was war los mit dem Torjäger? „Toni hat sich im Training eine Sprunggelenkverletzung zugezogen und musste kurzfristig passen“, sagt Roland Seitz. Und der Trainer des VfR Aalen ist skeptisch, was das kommende Spiel bei Eintracht Stadtallendorf betrifft: „Es sind zwar noch ein paar Tage, und ein Sprunggelenk kann man gut tapen, aber ich glaube nicht, dass es bis Samstag reicht ...“