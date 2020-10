Markt zur Kirchweih in Bühlertann

Bühlertann. Der traditionelle Kirchweihmarkt in Bühlertann findet am Samstag, 17. Oktober, statt – trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. In diesem Jahr muss jedoch aufgrund der Regelungen vom Gewohnten abgewichen werden, heißt es in einer Presseerklärung. Der Markt werde mit einem angepassten Konzept veranstaltet. Die Marktstände verteilen sich in diesem Jahr entlang der Hauptstraße vom Zebrastreifen bis zur Gangolf-Kapelle und in einem Ringschluss über die Pfarrstraße, den Parkplatz der Raiba Bühlertal zurück zur Hauptstraße.

Da die Infektionszahlen deutlich gestiegen sind, sollen Menschenansammlungen vermieden