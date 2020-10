Der Gitarrenguru von der Ostalb

Heidenheim

Mit elf Jahren fasst Siegfried Schwarz einen Plan: Er will Gitarrist werden, seine Leidenschaft zum Beruf machen. Was für andere eine präpubertäre Idee bleibt, setzt Siggi Schwarz in die Tat um: Bereits in den 1970-er-Jahren importiert er Gitarren aus dem Ausland. Mit 22 Jahren, am 6. Dezember 1980, mit dem Gesellenbrief als Siebdrucker in der Tasche, eröffnet er seinen Gitarrenladen. „Was in dieser Zeit passiert ist, dafür bin ich sehr dankbar.“ Weltweit bekannter Gitarrenhändler, Veranstalter von Open-Airs, Gitarrist, Band-Leader, Philantrop: oder einfach der Gitarren-Guru von der Ostalb,