Mehr Schulbusse und ein variabler Unterrichtsbeginn

Kreistag Die Kreisverwaltung will einen Corona-gerechten Schulbusverkehr ermöglichen und setzt dabei auf die freiwillige Kooperation der Schulen.

Aalen

Corona war Thema am Dienstagabend im Kreistag. Die Zahlen steigen, auch auf der Ostalb. „Wir haben aktuell 75 aktive Fälle registriert“, informierte Landrat Dr. Joachim Bläse. Der Corona-Krisenstab der Landkreisverwaltung sei wachsam und erfahren. An den Kreiskliniken sehe es bislang gut aus. Die Verantwortlichen wüssten, was zu tun ist, sollte sich die Lage zuspitzen, beruhigte Bläse.

Oberstes Gebot sei es nun, die Wirtschaft am Laufen und die Schulen funktionsfähig zu halten, sagte Bläse und fand damit breite Zustimmung im Plenum.

Der Landrat appellierte daran, überall dort, wo Abstände