So läuft der Corona-Hallenbadbetrieb

Freizeit Bopfingen hat das Hallenbad für Schulen, Vereine und Freizeitschwimmer wieder geöffnet. Wie in der Freibad-Saison, wurde der Betrieb auf die Pandemie angepasst.

Bopfingen

In Bopfingen wird alles unternommen, um in diese Corona-Zeit so viel Normalität wie möglich zu bringen. Nun hat die Stadt die Hallenbad-Saison eröffnet. Wie bereits im Freibad, gelten hier besondere Maßnahmen, um einen gesicherten Betrieb aufrecht zu halten.

Nicht nur für die vielen Bopfinger Schwimmer steht das Hallenbad nun zur Verfügung. Ebenso finden hier verschiedene Vereine wieder zu ihren Übungszeiten.

Vor allem aber für die Bopfinger Schulen ist die Öffnung des Hallenbades ein wichtiger Schritt. „Wir sind sehr glücklich, dass die Stadt Bopfingen das Hallenbad geöffnet