Bosch Automotive Steering: Wechsel an Führungsspitze

Die Bosch Automotive Steering (AS) bekommt eine neue Chefin. Wie das Unternehmen mitteilt, übernimmt Dr. Gerta Marliani zum zum 1. Januar 2021 den Vorsitz der Geschäftsführung der Bosch AS. Marliani leitet derzeit die Bosch Huayu Steering Systems Co., Ltd. (BHSS), Shanghai, ein Gemeinschaftsunternehmen von Bosch Automotive Steering und Huayiu Automotive Systems. Die 51-Jährige folgt auf Christian Sobottka (50), der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember 2020 verlassen wird, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen, wie Bosch in einer Mitteilung schreibt.

„Christian Sobottka hat Bosch Automotive