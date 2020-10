Wie geht’s im Turnerheim weiter?

Bartholomä

Demnächst rücken die Bauarbeiter am Bildungs- und Sportzentrum in Bartholomä an. Zuerst wird sich im Außenbereich einiges ändern. Betriebsleiter Markus Mezger informiert darüber, dass unter anderem eine neue Stromleitung für erhöhte Kapazität eingelegt wird. Zudem gibt’s eine Nahwärmeleitung zwischen Turnerheim und Sporthalle, in der ein Blockheizkraftwerk installiert wird.

Im November hätte man im Turnerheim das 50-jährige Bestehen gefeiert, wäre die Corona-Pandemie nicht dazwischengekommen. Doch nun wird im Turnerheim im neuen Jahr mit einer umfassenden Kernsanierung gestartet. Insgesamt neun Millionen Euro werden