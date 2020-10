Wie Aalen die Wende erlebt hat

Aalen

Der sechste Fluchtversuch klappt. Über die Prager Botschaft kann Verena Hellriegel im September 1989 aus der DDR in die Bundesrepublik ausreisen. In Aalen findet sie ein neues Zuhause. So erzählt es die Bierhallen-Wirtin gut 30 Jahre später beim Zeitzeugenabend in der Cafeteria des Berufsschulzentrums. Rund 30 Zuhörerinnen und Zuhörer lauschen gespannt.

Stadtarchiv und Geschichtsverein beleuchten an diesem Abend die Wende aus Aalener Sicht. Den Zeitgeist rund um Mauerfall, Wiedervereinigung und Wende lässt Stadtarchivar Dr. Georg Wendt nach der Begrüßung von Erich Haller im Gespräch mit Zeitzeugen lebendig werden. Eigene Erfahrungen