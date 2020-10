Alter Edeka soll für Wohnungen weichen

Heubach. Die Nachfrage nach Wohnungen in Heubach ist ungebrochen. Derzeit sind die Stadtverwaltung und Investoren an mehreren Stellen aktiv, um für Entlastung zu sorgen. Am augenfälligsten ist die Großbaustelle auf dem Triumph-Areal an der Mögglinger Straße. Die „Zuhause in Heubach GmbH“ baut im Auftrag des Investors „The Ground“ 97 Wohnungen, darunter 49 betreute Wohnungen und 48 „normale“ Wohnungen.

Zudem baut die Städtische Wohnbau 24 Sozialwohnungen, Baustart ist an diesem Donnerstag. Für das Baugebiet „Auhölzle“ zwischen Heubach und Buch vergab der Bauausschuss jüngst die Planung für