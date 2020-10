Ein warmer Herbstgruß aus dem Land, wo die Zitronen blühen

Aalen

Aalen City trotzt Mantelwetter und verfrühtem Novembergrau: Sogar jetzt, mitten im Oktober, verströmt die Innenstadt noch einen Hauch Lavendelduft und spiegelt goldenen Spätsommerglanz. Denn erstmals ist der Aalen-City-blüht-Sommer nahtlos in einen „Herbstzauber“ übergegangen. Bis zum verkaufsoffenen Sonntag am 8. November können die Besucher der City also noch an Zitronenbäumchen vorbeiflanieren, sich an sonnengelben Chrysanthemen erfreuen oder tief den Duft von Kräutern wie Salbei, Rosmarin und Thymian in die Nase saugen.

Wie alle an der Aktion beteiligten Gärtner hat auch Nicole Weber von der Baumschule Weber in