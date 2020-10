So überwintern Sie Sommerblüher am besten – und was Sie jetzt pflanzen können

Jasmin, Oleander, Dipladenia & Co: Jetzt ist die Zeit, die mehrjährigen Terrassen- und Balkonblüher zurückzuschneiden. „Und dann möglichst an einen frostfreien, aber nicht zu warmen Platz stellen“, rät Nicole Weber von der Baumschule in Adelmannsfelden. Garagentemperatur sei ideal. Regelmäßig, aber höchstens alle zwei Wochen gießen.

Mit Folie abdecken und im Freien stehen lassen, sei nicht ratsam, meint Weber. „Denn die Pflanzen brauchen dann in der nächsten Sommersaison viel zu lange, bis sie wieder schön blühen.“

Im Herbst die Terrasse aufhübschen: