Westhausen – innovativ und attraktiv

Westhausen

Klein, aber pfiffig, vor allem in Sachen Digitalisierung weit vorne – Westhausen glänzt mit innovativen Lösungen. Auch darüber sprach Bürgermeister Markus Knoblauch im Interview.

Herr Knoblauch, was ist das neueste innovative Projekt in Westhausen?

Knoblauch: (lacht) Das neuste? Vielleicht die Tiny-Houses, die im Baugebiet „Rinnenbach“ in Lippach entstehen. Wir passen hier für einen Platz den Bebauungsplan an, damit dort vier solcher Häuser entstehen können. Das Interesse an diesen Wohnformen wächst. Wir freuen uns, dass Holzbau Mayer aus Lippach auf diesem Feld so aktiv ist.

Allgemein lässt Westhausen Bauherren