Walkstraße: So geht es nun weiter

Aalen. Noch heben und senken sich am Bahnübergang an der Walkstraße die Bahnschranken in regelmäßigen Abständen. Nach heutiger Planung ist das ab 2024 Geschichte: Dann soll die Bahnüberführung samt Eisenbahnbrücke Grundwasserwanne, kombiniertem beidseitigen Rad- und Fußweg, Kreisverkehr-Anschluss an die Hegel- und Alte Heidenheimer Straße und rund 240 Meter langer verschwundener Straße realisiert sein. „Wir setzen uns seit Monaten auf Bundesebene für einen raschen Baubeginn ein. Das letzte Wort hat nun das Bundesverkehrsministerium“, erklärt OB Thilo Rentschler.

Momentan durchlaufe das Projekt die letzte Prüfphase beim