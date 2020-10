Ihre Leidenschaft ist der Garten

Aalen-Unterkochen

Es heißt, wo die Blumen blühen, lächelt die Welt. Und das soll sie doch auch in diesen Zeiten. Der Blumenschmuckwettbewerb in Unterkochen ist dafür genau das Richtige. Auch in diesem Jahr konnten die Teilnehmer bei dem Wettbewerb mitmachen und tolle Preise gewinnen.

An diesem Donnerstag war es soweit. Unterkochens Ortsvorsteherin Heidi Matzik, verkündet die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs in den Kategorien Balkon, Häuserfront und Vorgärten. Als Preise bekamen sie jeweils eine Orchidee, eine Urkunde und einen Gutschein überreicht.

„Ich freue mich sehr darüber, dass