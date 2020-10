Mann bedroht Freundin mit Messer

Ein als aggressiv bekannter 28-jähriger sorgt am Samstagabend für einen Großeinsatz der Polizei in Tonolzbronn.

Ruppertshofen-Tonolzbronn. Weil ein Streit zwischen einem 28-Jährigen und seiner Freundin in Tonolzbronn eskalierte, war die Polizei dort am Samstagabend mit einem Großaufgebot an Kräften im Einsatz. Ein Nachbar hatte die Polizei kurz vor 19 Uhr wegen eines häuslichen Streits gerufen.Nach Angaben des Polizeiführers vom Dienst im Polizeipräsidium Aalen hatte der 28-Jährige seine Freundin geschlagen und mit einem Messer bedroht. Nachdem die Polizei dort eintraf, sei der einschlägig als aggressiv bekannte 28-Jährige zunächst geflüchtet, als die Polizei ihn dazu aufforderte, sein Messer wegzulegen.