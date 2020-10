Ohne Meteoriteneinschlag gäbe es noch heute Dinosaurier

Explorhino Die Kinder-Uni hat am Samstag mit dem Thema „Tropisches Klima und Eiszeiten in Aalen“ die Zeit rückwärts beleuchtet.

Aalen

Je mehr Leben auf der Erde ist, desto spannender ist es“ sagt Professor Dr. Ulrich Holzbaur am Samstag bei der Kinder-Uni im Experimente-Museum explorhino. Tropisches Klima und Eiszeiten in Aalen sind sein Thema, zu dem er fast 90 Kinder und einige Eltern in der Aula begrüßen konnte. Anhand eines Zeitstrahls und einem „Meterstab der Zeitgeschichte“ nahm er das Publikum mit bis in eine Zeit, die zunächst eher unspektakulär war, da es noch kein Leben auf der Erde gab.

Im hier und jetzt, wo die Gestaltung einer lebenswerten Zukunft mit 17 Nachhaltigkeitszielen der UN auch die folgenden Generationen schützen soll, ist