Neuer Schub in neuen Räumen

Stadtwerke In neuen Räumen: Was die Beweggründe sind.

Oberkochen. Fraktionsübergreifend einhelligen Beifall gab es, als Stadtwerke-Geschäftsführer Roland Seimetz den Geschäftsbericht für die Segmente Wasser und Immobilien vorstellte. „Eine gute Grundlage sind unsere neuen Räume“, sagt Roland Seimetz beim Besuch der SchwäPo. Seither war man divers verteilt, im Rathaus und in der Heidenheimer Straße bei der GEO. Jetzt wurde in der Frühlingsstraße 18 auf einer Fläche von 85 Quadratmeter das neue Domizil aufgeschlagen. „Sinnvolle Größe, auch unser kleines Team ist eng vernetzt“, freut sich der Stadtwerke-Geschäftsführer. Die Sparte Immobilien sei gut in die Gänge