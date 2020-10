So sind die Reaktionen im Netz zur Maskenpflicht im Unterricht

Aalen. Angesichts der stark steigenden Infektionszahlen in Baden-Württemberg wird die Maskenpflicht dort an weiterführenden Schulen ab dieser Woche auch auf den Unterricht ausgeweitet. Das hat das Kultusministerium am Freitag angekündigt. Bislang galt die Maskenpflicht ab Klasse fünf und an weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg lediglich auf „Begegnungsflächen“ wie Schulfluren, Aula und Toiletten.

In den sozialen Medien kam diese Änderung nicht gut an. Antje Schulz, findet diese Maßnahme nicht angemessen. „Den ganzen Irrsinn sollte man von Kindern fernhalten und sie nicht brandmarken