TSG Hofherrnweiler III übernimmt Tabellenführung

Der SV Jagstzell patzt gegen die SGM Fachsenfeld/Dewangen (2:2) und gibt die Tabellenführung an die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach III ab, die sich wiederum im Heimspiel gegen DJK-SG Schwabsberg II mit 3:1 durchsetzte. Der Dritte Röhlingen bleibt nach einem 3:1-Sieg in Aalen weiter dran an der Spitze.

SSV Aalen II – FC Röhlingen 1:3 (1:2)

Die zweite Garde des SSV Aalen geriet früh in Rückstand, kam dann aber besser ins Spiel und erarbeitete sich noch vor der Pause den Anschlusstreffer. In Halbzeit zwei waren die Röhlinger unterm Strich die bessere Mannschaft, konnten die Begegnung aber erst in der Schlussminute endgültig für