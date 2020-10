SWR Big Band spielt in der Stadthalle Aalen

Marla Glen live erleben, sich von der Kombination SWR Big Band mit den Queens of Soul und Cosmo Klein überraschen lassen? Geht das überhaupt noch? Geht. Anders als einige Veranstalter hat der Verein Kunterbunt das Aalener Jazzfest nach der neuesten Coronaverordnung nicht abgesagt. Das Festival findet statt, so dessen künstlerischer Leiter Ingo Hug auf Nachfrage dieser Zeitung. „Diese Verordnung, die heute veröffentlicht wurde, werden wir einhalten“, so Hug am Montag. „Wir werden das Festival nach dem jetzigen Stand gemäß der Verordnung vom 18. Oktober, die am 19. Oktober veröffentlicht wurde, durchführen.“

Unter