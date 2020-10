Grünflächen brauchen mehr Pflege

Neresheim-Kösingen. Ortsvorsteher Dirk Hoesch kritisierte im Ortschaftsrat, der in der Turnhalle stattfand: „Die Pflege von öffentlichen Flächen ist in Kösingen 2020 zu kurz gekommen. Es kann nicht sein, dass aufgrund von Veranstaltungen und Aktionen in Neresheim und wegen Personalmangels beim Bauhof die Pflege von städtischen Flächen vernachlässigt wird.“ Hoesch nannte als Beispiele: den Spielplatz an der örtlichen Turnhalle. Dort sei das Gras auf Tischhöhe angewachsen. Es sei erst nach langer Zeit gemäht worden. Hecken und Wege müssten immer wieder freigeschnitten werden. Auch sei die Reaktion in puncto Gebäude schwerfällig;