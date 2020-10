Sythetische Kraftstoffe als Retter

Aalen

Der Strukturwandel in der Autoindustrie ist mit voller Wucht auf dem Arbeitsmarkt angekommen, Autobauer wie -zulieferer streichen tausende Stellen. Die Politik in Deutschland und Europa hat die Elektromobilität als neue Leitindustrie erkoren, was den Transformationsprozess verschärft, obgleich die Bundesregierung immer wieder betont, die Energiewende müsse technologieoffen gestaltet werden. Synthetisch hergestellte Kraftstoffe fristen in der öffentlichen Debatte ein Nischendasein, obwohl Bayerns Ministerpräsident Markus Söder jüngst eine Diskussion hierzu anstieß.

Eine vom CDU-Landtagsabgeordneten Winfried Mack initiierte virtuelle