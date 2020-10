Abwärme der Computerfirma könnte Stödtlen heizen

Firmenbesuch CDU Stödtlen und Winfried Mack bei JH-Computers. Ein in vielerlei Hinsicht interessanter Betrieb.

Stödtlen. Die CDU Stödtlen hatte zu einer Führung beim IT-Dienstleister JH-Computers im Gewerbegebiet Lachfeld eingeladen. Dass die Besucher dieser Führung, unter ihnen der Landtagsabgeordnete Winfried Mack und der Stödtlens Bürgermeister Ralf Leinberger, nicht mehr aufhören konnten, zu staunen, hatte viele Gründe.

Das Unternehmen JH-Computers wurde von Julian Hauber 2015 bereits während seines Bachelorstudiums an der Hochschule Aalen gegründet und während seinem Master an der TU München baute er am Waldrand von Stödtlen seinen Firmensitz mit Rechenzentrum.

Die kleine Gemeinde am Rand des Ostalbkreises verbindet man nicht sofort