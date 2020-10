Heimatfiliale für Neuler und Umgebung

Wiedereröffnung Die Kreissparkasse Ostalb investiert in die Geschäftsstelle Neuler mit neuem Interieur und zwei Beratungsräumen. Wie die Filiale aufgewertet wird.

Neuler

Nach umfassender Renovierung hat die Kreissparkasse Ostalb ihre Filiale in Neuler wieder eröffnet. Der Vorstandsvorsitzende Markus Frei freute sich, dass die Renovierung so schnell umgesetzt werden konnte. Die Bauarbeiten hatten erst im August begonnen. Sämtliche Bauarbeiten wurden an Handwerker aus der Region vergeben, die Gesamtkosten liegen bei rund 225 000 Euro.

„Die Geschäftsstelle in Neuler wird aufgewertet, wir haben zwei Beratungsräume für Kundengespräche eingerichtet. Wir bieten vor Ort einen umfassenden und modernen Service an mit Baufinanzierung und Beratung für Geschäftskunden. Auch der Raum Adelmannsfelden wird