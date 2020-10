Flutlichtspiel ohne Fans im Rücken

Corona macht auch dem VfR Aalen das (Über-)Leben weiter schwer: Einen Tag vor dem Anpfiff erhielt der Verein die Nachricht, dass für das Heimspiel gegen Hessen Kassel keine Zuschauer zugelassen sind. Heißt: Es fehlen der Elf von Trainer Roland Seitz nicht nur die Einnahmen, sondern auch die nötige Unterstützung von den Rängen. Anpfiff in der Ostalb-Arena: 19 Uhr.

„Wir bedauern dies sehr, müssen uns aber an die Vorschriften halten“, so der Wortlaut in der Pressemitteilung des Regionalligisten. Seitz hatte am Montagmittag noch gehofft, dass seine Elf auf die Unterstützung der Fans zählen