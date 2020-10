Kinderchor und ein „klingender Adventskalender“

Vereinsleben Chorvision Oberkochen geht neue Wege. Wie der Verein in der Pandemie für Optimismus sorgt.

Oberkochen. „Klar, dass es auch um Nachwuchsgewinnung geht, aber in erster Linie will der Sängerbund Chorvision Oberkochen unsere lebenswerte Stadt aus der Lethargie holen und unserem Vereins- und Stadtleben neuen Schwung geben“, sagte der Vorsitzende Frank Hosch im Gespräch mit dieser Zeitung bei der Premiere der „Music kids“ in der Versöhnungskirche.

Für Kinder ab acht Jahren will man einen „Projektbezogenen Kinderchor“ auf die Beine stellen. Dafür hat man nach monatelangem Bemühen mit Ruth Becker, einer ehemaligen Grundschullehrerin, eine motivierte Chorleiterin gefunden. Jeden Donnerstag von 17 Uhr