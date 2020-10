Ein bewegtes Leben: Berta Jung ist 100

Ellwangen. Auf ein bewegtes Leben kann Berta Jung zurückblicken, die vor kurzem im Kreise ihrer Familie ihren 100. Geburtstag feierte.

Berta wurde 1920 in Mariental, einem kleinen Ort an der Wolga, geboren und besuchte dort die Schule bis zur 8. Klasse. Da die Familie deutschstämmig war, wurde sie kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges deportiert. Innerhalb weniger Stunden mussten die Koffer gepackt werden, bevor die Familie zusammen mit vielen anderen Deutschstämmigen in einem Viehwaggon abtransportiert wurde.

1942 wurde sie, wie viele junge, deutschstämmige, arbeitsfähige Leute, der Familie entrissen und hinter den Ural in einen Zwangsarbeitslager