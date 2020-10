Der Biber soll vergrämt werden

Natur Was der Nager am und im Kirchheimer Käseweiher macht, gefällt dem Gemeinderat nicht mehr. Warum das gefährlich sein könnte.

Kirchheim am Ries

Es entwickelt sich zu einer unendlichen Geschichte: der Biber im Kirchheimer Käseweiher am Sportplatz und im Klosterweiher. Nach dem das Regierungspräsidium Stuttgart eine Umsiedlung des Bibers abgelehnt hatte, teilte Bürgermeister Willi Feige in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit, dass nun mit den Maßnahmen zur Vergrämung des Bibers begonnen wird.

Nachdem am Wochenende ein Spaziergänger an der Klostermauer in ein Loch, das durch die Unterhöhlung des Bibers entstand, eingebrochen war, will die Gemeinde schnellstens reagieren. Die dazu benötigten Drahtmatten wurden vom Landkreis geliefert und werden nun eingesetzt.