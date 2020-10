Die Vesperkirche sagt Danke

Aalen-Wasseralfingen. Die evangelische Kirchengemeinde Wasseralfingen-Hüttlingen veranstaltete in der Sängerhalle den Dankeschön-Abend für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vesperkirche 2020.

Die Vesperkirche 2020 in Wasseralfingen endete am 2. März und ist so von Corona-Verordnungen und -erkrankungen verschont geblieben, so wie gerade auch noch der Dankeschön-Abend, an dem die dritte Pandemie-Stufe für den übernächsten Tag schon angekündigt war.

Das Leitungsteam mit Pfarrer Quast konnte im Namen der Kirchengemeinde Wasseralfingen-Hüttlingen daher nur circa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Essen in der Sängerhalle begrüßen.