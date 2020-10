Lukas Weiß ist Deutscher Meister im CNC-Fräsen

Tuttlingen/Aalen. Es war ein Wettkampf der ganz anderen Art: Seit einigen Jahren ist es Tradition, dass nach einer Vorrunde das Finale der Deutschen Meisterschaft im CNC-Fräsen auf der AMB, der internationalen Ausstellung für Metallbearbeitung, in Stuttgart stattfindet. Diese wurde bedingt durch die Corona-Pandemie jedoch abgesagt. Deshalb wurde der nationale Wettbewerb in diesem Jahr sowohl online als auch über mehrere Monate als Präsenz-Veranstaltung in Kleingruppen bei den Chiron-Werken in Tuttlingen ausgetragen.

Da hieß es für alle Teilnehmenden und die Jury: Nerven bewahren. Von ursprünglich 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmern kämpften