Späte Rache für Fehlstart

Kegeln, 1. Bundesliga Ein starker Gegner aus Hallbergmoos gewinnt mit 3:5. „Heute waren wir nicht so präsent“, findet der Schwabsberger Teamchef.

Der Aufsteiger aus Hallbergmoos überzeugt mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, die Schwabsberger Kegler sind zu verhalten in diesem Duell. Mit einem Fehlstart gingen die Schwabsberger Kegler in die Begegnung mit Hallbergmoos und verloren am Ende mit 3:5 (3636:3797).

Damir Cekovic und Vlajkov Radovan waren die Garanten für den Erfolg der Niederbayern. Aufseiten der Hausherren konnten nur Michael Niefnecker und Michael Schlosser überzeugen. Ausschlaggebend für die nach Kegel deutliche Niederlage war das Spiel in die Vollen, hier hatten die Gäste 150 Kegel mehr auf der Habenseite. Das Schwabsberger Startpaar Mike Kell und Daniel Beier