Warum Dirk Hoesch das Tempolimit kritisiert

Verkehr Seit Sommer gilt Tempo 30 beim SRH Fachkrankenhaus in der Kösinger Straße in Neresheim.

Neresheim. In Kösingen regt sich Unmut wegen einer 30er-Zone. Wo Autofahrer auf die Bremse drücken müssen? In der Kösinger Straße in der Kernstadt. Im Bereich des SRH Fachkrankenhauses gilt seit Sommer Tempo 30. Ortsvorsteher Dirk Hoesch hält diese Maßnahme für übertrieben und kritisiert zudem, dass der Gemeinderat nicht in die Entscheidung einbezogen worden sei. Bürgermeister Thomas Häfele will das jedoch so nicht stehen lassen.

Die SRH Klinik liegt zwischen der Bundesstraße 466 – Neresheim-Nördlingen – und der Kreisstraße 3301 – Neresheim-Kösingen. Während auf der B 466 lediglich Laster von Tempo 30 „betroffen“