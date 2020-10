Neresheim erhält eine City-Bus-Linie

Neresheim

In Ellwangen und Bopfingen ist er bereits unterwegs, nun soll es auch in Neresheim einen Stadtbus geben. Der Ausschuss für Kreisentwicklung hat am Dienstag das Projekt wohlwollend abgenickt. Starten soll der City-Bus, den Corona bislang ausgebremst hat, so bald wie möglich. Zu Beginn sind werktags zwölf Fahrten täglich, auch in den Ferien, im Zeitraum von 8.30 bis 17.30 Uhr geplant.

Das ist geplant

Angebunden werden sollen die Siedlungen mit verschiedenen Zielen im Stadtgebiet – dem Ärztehaus in der Stadtmitte, dem Einkaufszentrum im Westen, dem Seniorenzentrum im Osten, dem Bürgeramt am Rathaus, der Sparkasse und Volksbank