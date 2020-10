Corona: ins Albstift mit FFP2-Maske

Aalen. Der erste Corona-Fall im Albstift scheint zum Glück glimpflich zu verlaufen. „Unserer infizierten Bewohnerin geht es relativ gut“, teilt am Dienstagmittag Einrichtungsleiterin Andrea Schneider auf Nachfrage der SchwäPo mit. Hintergrund: Eine hochbetagte Albstift-Bewohnerin war am Samstagabend positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Seitdem befindet sich die Infizierte im Krankenhaus. „Sie musste Gott sei Dank nicht an die Beatmung angeschlossen, und auch nicht auf die Intensivstation verlegt werden“, berichtet Schneider.

Inzwischen befinden sich 35 Albstift-Bewohner, die unmittelbar Kontakt mit der Infizierten