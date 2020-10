Margit Stumpp kandidiert wieder

Aalen. Die Grünen im Wahlkreis Aalen-Heidenheim haben die amtierende Bundestagsabgeordnete Margit Stumpp (57) mit großer Mehrheit zu ihrer Kandidatin für die nächste Bundestagswahl gewählt. Lediglich eine Stimme fehlte Margit Stumpp zur 100-Prozent-Marke.

Unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzepts sei die Nominierungsversammlung am vergangenen Freitag in der Königsbronner Hammerschmiede durchgeführt worden, berichten die Grünen in einer Pressemitteilung. Die Hammerschmiede, die in Normalfall Platz für 370 Personen bietet, sei mit 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bis auf den letzten genehmigten Platz besetzt gewesen.

Die Kreisvorsitzenden