Suche nach dem Messer läuft

Waldstetten. Noch immer ist das Messer verschwunden, mit dem eine Mitarbeiterin der Prodi-Werkstatt der Stiftung Haus Lindenhof in Waldstetten am Mittwoch, 14. Oktober, so schwer verletzt worden ist, dass sie später im Krankenhaus starb. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte ein 44-Jähriger, der in der Werkstatt arbeitete, die 61-Jährige am vergangenen Mittwochmorgen in ihrem Büro aufgesucht, unvermittelt ein Messer hervorgezogen und auf die Frau eingestochen. Der Mann flüchtete daraufhin nach Polizeiangaben vermutlich über die Beethovenstraße, den Max-Reger-Weg, die Josef-Haydn-Straße, den