1500 Euro Spende für die „Dritte Welt“

Aalen-Hüttlingen. Etwas Gutes tun wird in Hüttlingen großgeschrieben. Besonders für Menschen in der Dritten Welt, wie Burkina Faso und Indonesien. Damit gerade diese auch weiterhin unterstützt werden können, hat Heidi Borbély in Vertretung von Bürgermeister Günter Ensle, jeweils einen Scheck in Höhe von 750 Euro an Christel Trach-Riedesser und Maria Rinn überreicht.

„Wir freuen uns immer sehr, über die Hüttlinger Unterstützung“, sagt Rinn. In Indonesien sei damit bereits einiges erreicht worden. So gibt es immer größere Häuser und Schulen. „Ein großer Fortschritt ist, dass die Kinder kein Schulgeld mehr zahlen