Richtfest für den Waldorfkindergarten

Aalen. Er ist mittlerweile weit gediehen, der Erweiterungsbau des Waldorfkindergartens in der Zeppelinstraße. So weit, dass bereits Richtfest gefeiert werden konnte. Die Waldorfpädagogik sei nicht wegzudenken aus dem Reigen der Betreuungsangebote in Aalen, so Oberbürgermeister Thilo Rentschler in seinen Grußworten. Er beglückwünschte den Trägerverein zur Entscheidung, am bisherigen Standort in der Zeppelinstraße mit der Sanierung des Bestandsgebäudes gleichzeitig auch einen Erweiterungsbau zu erstellen.

Rund 800 000 Euro Zuschuss gewährt die Stadt, das entspricht 70 Prozent der Baukosten. Die restliche Summe hat der Trägerverein aus